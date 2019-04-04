كبير:” كل المعطيات ضد إتحاد العاصمة..ولا نستطيع التحكم في كل المشاكل”

أرجع المدرب المؤقت لفريق إتحاد العاصمة لمين كبير الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الأمس أمام فريق شباب بلوزداد إلى المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها النادي.

كما أشار كبير إلى مقاطعة بعض اللاعبين لفريق إتحاد العاصمة على غرار فاروق شافعي الذي إغتنم فرصة إعتقال رئيس الفريق لمقاطعة النادي قائلا:

” كل المعطيات ضد إتحاد العاصمة، هناك العديد من الأمور التي لم نتمكن من التحكم فيها ليس فقط من الجانب الفني بل هناك أشياء أخرى لا نتحكم فيها”.

واضاف:”كان لدينا مشكل كبير على مستوى التشكيلة يوم أمس، حتى لا أذكر الأسماء فلا يخفى عليكم أنه في التشكيلة بأكملها لدينا لاعبين محوريين فقط، وكنت مجبرا على إشراك مدافع أيمن في محور الدفاع، وإرتكبنا أخطاء علينا أن نتحمل مسؤوليتها”.