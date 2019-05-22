كبير “مانشستر” يدرس قضية “عطّال”!

عاد إسم الدولي الجزائري، يوسف عطّال ليُطرح على طاولة أحد عمالقة أوروبا، أسابيع قليلة قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي بصفة رسمية.

وكشفت جريدة “الدايلي مايل” البريطانية، بأن اللاعب الصاعد، يُمكن أن يدخل حسابات “مانشستر يونايتد” والذي يُريد تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأوضح ذات المصدر، بأن “الشياطين الحمر” لم يُقدموا أي مُقترح للجناح الطائر، ولكنهم قادرون على التحرك لأجله في أي لحظة.

ونصحت الصحيفة المُدرب “أوليغونار سولشيكير” بدارسة قضية نجم “نيس”، والذي يُمكن ان يتحول لصفقة الموسم، في حالة النجاح في خطفه.