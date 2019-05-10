كبير: “مباراة المدية مصيرية والجميع جاهز”

الرياضة
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كبير: “مباراة المدية مصيرية والجميع جاهز”
بقلم أمير بهلول

أكد لمين كبير مدرب إتحاد العاصمة، أنّ مباراة المدية يوم غد السبت ستكون صعبة ومهمة للفريقين معا.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “بعد البرمجة التي أخلطت كل الأوراق، المستفيد الأول في الجولات الأخيرة هو نادي بارادو”.

وأضاف: “لما تكون رائد منذ الجولة الأولى وتضيع نقاط غالية حتى فوق أرضية ميدانك أمر صعب، حضّرنا جيدا لمباراة المدية التي ستكون مصيرية للفريقين”.

وتابع: “حتى مباراتي بارادو وشبيبة القبائل صعبة، جولة ستكون مثيرة للغاية”.

وختم كلامه: “النقطة التي أتينا بها من سطيف أثرت على الفريق إيجابيا، كل اللاعبين جاهزين لمواجهة المدية”.


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