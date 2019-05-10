كبير: “مباراة المدية مصيرية والجميع جاهز”

أكد لمين كبير مدرب إتحاد العاصمة، أنّ مباراة المدية يوم غد السبت ستكون صعبة ومهمة للفريقين معا.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “بعد البرمجة التي أخلطت كل الأوراق، المستفيد الأول في الجولات الأخيرة هو نادي بارادو”.

وأضاف: “لما تكون رائد منذ الجولة الأولى وتضيع نقاط غالية حتى فوق أرضية ميدانك أمر صعب، حضّرنا جيدا لمباراة المدية التي ستكون مصيرية للفريقين”.

وتابع: “حتى مباراتي بارادو وشبيبة القبائل صعبة، جولة ستكون مثيرة للغاية”.

وختم كلامه: “النقطة التي أتينا بها من سطيف أثرت على الفريق إيجابيا، كل اللاعبين جاهزين لمواجهة المدية”.