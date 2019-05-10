كبير: “مصيرنا بين أيدينا ولا بديل عن الفوز أمام المدية”

أكد مدرب إتحاد العاصمة، لمين كبير، على أهمية المواجهة المقبلة لفريقه، أمام الضيف أولمبي المدية، مشددا على ضرورة الفوز بالمباراة.

وصرح لمين كبير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مصيرنا بين أيدينا، وعلينا العودة لديناميكية الفوز، بتحقيق الزاد كاملا أمام أولمبي المدية”.

وأضاف: “هذه الجولة ستكون مثيرة، وقد تشهد مفاجآت في الترتيب، فالملاحقين سيلعبان هذه الجولة خارج الديار”.

وبخصوص برمجة هذه الجولة ليلا، صرح كبير: “من الجيد اللعب ليلا، وهذا ما كنا ندعوا إليه، نتمنى مواصلة باقي المباريات ليلا، لكن يبدو أن ذلك لن يكون ممكنا”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيستضيف هذا السبت، أولمبي المدية، ببولوغين، انطلاقا من الـ22:30 ليلا، لحساب الجولة الـ27 من المحترف الأول.