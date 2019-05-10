كبير: “نريد إهداء لقب البطولة لـ “أولاد البهجة””

أكد “لمين كبير” مدرب إتحاد العاصمة، أن لاعبي الفريق تفهموا الوضعية الخاصة التي يمر بها النادي وقرروا مواصلة المشوار وإهداء لقب البطولة لجماهير الفريق.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبون تفهموا الوضعية التي يمر بها إتحاد العاصمة، وقرروا مواصلة المشوار، فالفريق في الصدارة منذ الجولة الثانية ويجب كل التفكير أن ينصب في التتويج بالبطولة رغم كل الظروف التي تحيط بهذا النادي”.

وأضاف: “الإدارة ضخّت أجرة شهر منذ 15 يوما و شهر آخر منذ أيام”.

وتابع: “جماهير اتحاد العاصمة متشوقة للتتويج بالبطولة واللاعبون واعون بالمسؤولية ونسعى لإسعاد الجماهير التي أتمنى أن تكون معنا إلى آخر ثانية”.