كبير “هولندا” يطلب خدمات “أوناس”!

يواصل مُستقبل الدولي الجزائري، آدم أوناس، صناعة الحدث بإيطاليا، حيث أكدت تقارير إعلامية، بأن إمكانية تحويله شتاءا لا تزال مطروحة.

وأشار موقع “توتو ميركاتو ويب” بأن جناح “نابولي”، يُثير إهتمام عملاق هولندا “بي أس في إيندوفن”، في إطار صفقة تبادلية.

ووفقا لذات المصدر، فإن “البيرتينوبي” مُهتمون بخدمات “إيرفينغ لوزانو” وسيضعون جناحهم على الطاولة، إضافة لمبلغ مالي للحصول على خدمات المكسيكي.

يُذكر بأن “كارلو أنشيلوتي” أكد منذ أيام، بأنه يُفضل الإحتفاظ بلاعب “بوردو” السابق، ولكن هذه الرغبة تبدو صعبة التجسيد حاليا.