كتائب القسام: استشهاد القائد الميداني باسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، عن استشهاد القائد الميداني باسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه جراء غارة صهيونية.

وتجددت اليوم الأربعاء، الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

وكشف الجيش الصهيوني، عن استهداف 4 من القيادات العسكرية لحماس تشكل هيئة أركان عمليات الحركة.

وقال رئيس الحكومة الصهيوينة بنيامين نتنياهو: “قضينا على قادة كبار في هيئة أركان حماس بينهم قائد لواء غزة وهذه مجرد بداية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إستشهاد 53 شخصا، وإصابة 320 جراء الهجوم الصهيوني على غزة.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في القدس لعدة أيام في رمضان.