كتائب القسام تتبنى عمليتين نفذتا انطلاقا من جنوب لبنان

أصدرت اليوم السبت كتائب القسام بيانا جديدا تتبنى فيه عمليتين نفذتا انطلاقا من جنوب لبنان .

ووفقا لذات البيان تمكنت مجموعة شهداء النخبة التابعة لكتائب القسام أمس الجمعة من اقتحام الأراضي المحتلة من الأراضي اللبنانية. حيث إشتبكت مع مع جيش العدو الصهيوني وانسحبت بسلام.

وأضاف البيان ان نفس المجموعة قامت صبيحة اليوم السبت بتفجير السياج الحدودي واستهداف مركز للمراقبة.كما ان العملية تمت داخل فلسطين المحتلة قرب مستوطنة “مرغليوت”.

وأكدت كتائب القسام في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع العدو الصهيوني بمساندة نارية من أسلحة متوسطة وأوقعت فيه خسائر.كم انه أثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء إلى ربهم مقبلين غير مدبرين

وفي ختام اليان زفت كتائب القسام إلى العلا شهداءنا الأبطال أحمد أسامة عثمان ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوة وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.