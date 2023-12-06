كتائب القسام: تدمير 23 آليةً عسكريةً وإصابة 6 جنود بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام اليوم عن تقدم حصيلة أولية لمعارك في كامل قطاع غزة.

وكشفت المقاومة عن تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا. كما ان قناصة كتائب القسام أوقعوا 6 جنود بين قتيل وجريح.

وأكدت المقاومة عن نسف وتفجير منزل تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

ووفقا لحصيلة كتائب القسام فقد تم إستهداف قوة أخرى للعدو تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد. وأيضا قصف التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون. بالإضافة إلى توجيه رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة.