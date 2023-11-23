كتائب القسام: تدمير 33 آليةً عسكريةً صهيونية خلال الـ72 ساعةً الأخيرة

نحج مجاهدو كتائب القسام من تدمير 33 آليةً عسكريةً صهيونية كليًا أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.

وإستهدفت كتائل القسام القوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد.

وأضاف قناة غزة الان أن كتائب القسام ونفذوا عدة عمليات نوعية من مسافة صفر أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم.

كما دكّوا التحشدات الصهيونية بعشرات قذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني طوفان الأقصى .