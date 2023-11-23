كتائب القسام تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الهدنة 

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم الخميس بيانا توضيحيا يخصوص إتفاق الهدنة المبرم مع الإحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان كتائب القسام انه تم الإتفاق على تهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً.

ستدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ بداية من يوم غذ الجمعة الموافق على الساعة 7 صباحاً

ووفقا لذات البيان فقد تم الإتقاق على ان الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة. حيث تستكون متبوعة بوقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال هذا الفترة.

كما تم الإتفاق على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة. وذلك لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وأوضح البيان انه تم الإتفاق عن الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد. في حين يتم خلال الـ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

وجاء في بنود الإتفاق على ان يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة. ويتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.