كتائب القسام تنشر حصاد اليوم الـ 27 من المعركة .. تدمير 24 آلية ومقتل 6 جنود

نشرت كتائب عزالدين القسام سهرة اليوم الخميس حصاد اليوم الـ 27 للمعركة مع الإحتلال الصهيوني.

وكشفت إحصائية الآليات والمدرعات تدمير دبابة و جرافتين وآليتين في شمال غرب غزة. كما تم تدمير تدمير دبابة في جحر الديك وكذا آليتين شرق حي الزيتون وأيضا ناقلة جند ودبابة شمال غرب غزة.

وأضاق كتائل القسام في حصادها لليوم الـ 27 من المعركة تدمير آلية وجرافة، وأيضا 3دبابات شمال غرب غزة. بالإضافة إلى تدمير 6 دبابات و ناقلتين و جرافة شمال غرب غزة

أما بالنسبة لإحصائيات الجنود : فقد تم تسجيل مقتل الملازم يوفال زيلبر، والمقدم سلمان حبكة، شمال غزة

وأيضا تسجيل مقتل 3 جنود، والرقيب يائير نيفوسي، بالاجهاز عليهم شمال غرب غزة.

لتصل حصيلة الحصاد لليوم الـ 27 من المعركة إلى 24 آلية و مقتل 6 جنود.