كتائب القسام توجّه ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة

أعلنت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى.

وذلك ردًا على جرائم الصهاينة المتواصلة واستهداف بيوت المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إنها وجهت ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على استهداف البيوت الآمنة.

وأضافت كتائب القسام: “قصفنا مطار بن جوريون جنوب تل أبيب برشقة صاروخية ردا على الجرائم المتواصلة”.

وكانت مصادر إعلامية، قد أفادت بأن صافرات الإنذار تدوي في معظم المدن الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها مدينة تل أبيب، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وللإشارة، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر أمس السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة، فإن الحصيلة ارتفعت إلى 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 امرأة .

كما تسبب العدوان الصهيوني أيضا في إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يضيف المصدر نفسه.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.