كتائب القسام: مقاتلونا إستهدفوا 4 آليات دبابة وجرافة بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة

أعلن الجناح العسكري للمقاومة الإسلامية كتائب القسام أن قواتهم إلتحمت بقوات الإحتلال الصهيوني المتوغلة في محور جنوب غزة.

وقالت كتائب القسام “مقاتلونا يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة “.. واضافت إستهدفنا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

كما اشتبكت عناصر كتائب القسام: مع قوات الإحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة. حيث استهدفوا 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.