كتائب “القسّام” تعلن استشهاد ناطقها الرّسمي “أبو عبيدة”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). في بيان منسوب لها، استشهاد ناطقها الرسمي المعروف باسم “أبو عبيدة”.

ويُعد أبو عبيدة من أبرز الوجوه الإعلامية للمقاومة الفلسطينية، حيث اشتهر بخطاباته ورسائله المصوّرة التي واكبت أبرز محطات المواجهة مع الاحتلال، وكان صوته حاضرًا بقوة في مختلف المعارك التي خاضتها المقاومة خلال السنوات الماضية.

وأشارت الحركة إلى أن القادة الذين استشهدوا هم: أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد وأبو عمر السوري.وأعلنت أن اسم المتحدث الجديد باسمها هو “أبو عبيدة” أيضاً.

مَن هو “أبو عبيدة”؟

حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف بـ”أبو عبيدة” أو “المقنّع”، هو الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة “حماس”. يظهر عادةً بلباس عسكري كامل وقناع من الكوفية الحمراء، وخلفه راية “كتائب القسام” أو شعاراتها.