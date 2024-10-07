كتائب القسّام تقصف تل أبيب في ذكرى طوفان الأقصى

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وأكدت الكتائب، أن القصف يأتي ضمن معركة الإستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا.

وقالت جبهة الإحتلال الداخلية، إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة إستهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب بعد اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.