كتائب شهداء الأقصى تعلن تسليمها بعض من الأسرى لديها لجهة الإختصاص
كشفت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، عن تسليمها بعض من الأسرى لديها لجهة الإختصاص بالفترة السابقة بكل سرية ونجاح تام.
وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الصهاينة بقطاع غزة، مشيرة الى ان مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.
وحذرت المقاومة، في عدة مرات من أن القصف المتواصل على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الصهاينة الموجودين لديها.
اما بخصوص عدد الأسرى فكشف حركة حماس، ان لديها ما بين 200 و250 أسير صهيوني وآخرين من جنسيات أخرى.
وأشارت حماس، إلى أن بين المحتجزين عسكريين برتب عالية وأنها ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء، في سجون الإحتلال، إلا أن تل أبيب لم تظهر جدية في إبرام مثل تلك الصفقة.
وقد أطلقت الحركة سراح 4 أسيرات لدواع انسانية، هن امرأتان تحملان الجنسية الأميركية واثنتان صهيونيتان بوساطة مصرية قطرية.