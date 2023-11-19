كتائب شهداء الأقصى تعلن تسليمها بعض من الأسرى لديها لجهة الإختصاص

كشفت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، عن تسليمها بعض من الأسرى لديها لجهة الإختصاص بالفترة السابقة بكل سرية ونجاح تام.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الصهاينة بقطاع غزة، مشيرة الى ان مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.