كتابات شيعية تقدح في الصحابة على جدران شركة السكك الحديدية في معسكر

فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر تحقيقا حيال العثور على كتابات حائطية صبيحة اليوم استهدفت هذا المرة الواجهة الخارجية لسور الشركة الوطنية للسكك الحديدية عند ضاحية حي سيدي امحمد شرق المدينة.

وتضمنت الكتابات قدحا بصيغة اللعن في حق الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفق أصول ومعتقدات الشيعة الإثني عشرية المعروف عند أهل السنة بالمعتقد الشيعي الرافضي.

وذيلت الكتابات بالدعوة إلى متابعة برنامج صوت العترة الذي تبثه فضائيا إحدى قنوات الشيعي الكويتي ياسر الحبيب.

الحادثة هاته والتي تعد تكرارا لحوداث مشابهة سبقت خلفت استنكارا شديدا من طرف أهالي و سكان مدينة المحمدية لكونها تمس بثوابت حملة لواء الدعوة في إشارة لما تضمنته كتب السيرة النبوية التي تعظم من شأن الصحابيين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن الكتابات تم الإبلاغ عنها من طرف عدد من المارة قبل أن تسارع مصالح الأمن إلى طمسها بطلاء بعد تولي تصويرها كقرينة للتحقيق فيها أمنيا.

وسبق وأن عمد هؤلاء المجهولون على اقتراف أول حادث مماثل داخل مقبرة حي البخايتية في شهر ماي الماضي قبل العثور على نفس الكتابات داخل مقبرة سيدي دحو رقم 1 بتاريخ 31 ماي الماضي الذي صادف اليوم الأول من عيد الفطر لتليها حادثة شارع “باستور” في وسط المدينة بتاريخ 4 نوفمبر الماضي كتصرف صارخ يستهدف مشاعر السكان.

ولا تزال مصالح الأمن منكبة على إجراء التحريات للكشف عن الطرف الفاعل أو الجهات التي تدعم مثل هذه الخطابات.

وقد اهتزت الحسابات على مستوى منصة الفايسبوك منددة ومستنكرة لهذه الأفعال التي تطعن في أهم أصول المذهب السني.