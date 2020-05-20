كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تُطلق حملة فنية لتكريم مهنيي الصحة

أطلقت كتابة الدولة للإنتاج الثقافي، حملة فنية تشاركية، لتكريم مهني الصحة، نظير تضحياتهم في التصدي لجائحة كورونا.

وحسب بيان لكتابة الدولة، تتمثل هذه الحملة الفنية، في إنجاز رسومات وصور رقمية تشيد بالأطباء ومهنيي الصحة.

وتدعو كتابة الدولة، الشباب الفنانين والرسامين الرقميين، المحترفين منهم والهواة، للمساهمة في هذا العمل الجماعي.

وسيتم اختيار أفضل الإبداعات الفنية لعرضها وتسليط الضوء عليها، ضمن لافتة عملاقة تطبع وتعلق بالجزائر العاصمة في 8 جوان المقبل.

ويشترط في الرسوم المرشحة أن تكون رقمية أصلية منجزة عبر اللوحة الرقمية أو مصورة عبر المسح (السكانير)، ويمكن أن تكون أحادية أو ثنائية أو متعددة الألوان.

وترسل الأعمال في ملف رقمي عالي الدقة بصيغة “pdf” أو “jpeg” وبدقة “dpi 300″، وأن يكون تصميم الرسم في حجم “A4” على الأقل.

وترسل الأعمال إلى العناوين الإلكترونية التالية: [email protected] و [email protected] مرفقة بمعلومات شخصية، وهذا قبل الفاتح جوان المقبل.