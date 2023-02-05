كتاب: إستمرار إرتفاع سرطان الرئة والثدي.. ندرة الأدوية مشكل خطير جدا

كشفت حميدة كتّاب الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان، أن هنالك استمرار إرتفاع الإصابة بسرطاني الرئة والثدي. لكنها أبدت تفاؤلا بتغيّر الوضع رأسا في ظل تحلي المواطنين بثقافة الفحص المبكر، وبروز بوادر الإنفراج.

وقالت حميدة كتاب خلال استضافتها بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسجيل 50 ألف إصابة جديدة بمختلف أنواع السرطانات عام 2022. يتصدرها سرطان الثدي بـ 15 ألف حالة جديدة. فضلا عن تفاقم سرطان عنق الرحم. في مقابل تسجيل 3 آلاف حالة جديدة عند الرجال بسرطانات الرئة والقولون والبروستات.

ونوّهت كتّاب إلى تطبيق الجزائر بروتوكولات حديثة جدا في مكافحة السرطان. بجانب إقرارها بوجود تذبذبات على صعيدي الأدوية والعلاج الإشعاعي. معتبرة أنّ مشكل الراهن هو مشكل تسيير. لكنها أبرزت أنّ الوضع تحسّن بتفعيل خمسين مسرّعا قياسا بما كان حاصلا في 2012.

وكشفت كتّاب أن هنالك 3 مسرّعات في أدرار لكنها متوقفة منذ سنة ونصف بسبب مشكل إداري محض. بيد أنّ بوادر الانفراج تلوح عبر وضع هيئة متخصصة لصيانة الآلات وهو ما أتى بثماره في سيدي بلعباس والوادي.

ونبّهت أمينة جمعية مساعدة مرضى السرطان، إلى أنّ ندرة الأدوية مشكل خطير جدا لدى مرضى السرطان. لذا رافعت لتفعيل تسيير ناجع يتجاوز الندرة. مضيفة “وجب توفير كل الأدوية خصوصا الجديدة التي تمنح الكثير من الأمل”. بالإضافة كذلك إلى أن مكافحة السرطان تبدأ بالوقاية والكشف المبكر والمعلومة الصحيحة.

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى أن أموال الصندوق الوطني لمكافحة السرطان لم تستعمل. لكنها أكدت تغير الوضع باتجاه يدفع نحو توظيف عقلاني لهذه الأموال. مركزة أن الإستثمار الأكبر في الوقاية. مضيفة أن عوامل الإصابة بالسرطانات في عدم النشاط البدني، التغذية السليمة، الأكل السريع. والتدخين الذي يبقى سبب نصف سرطانات الرئة وانتقل من الرجال إلى النساء، محذّرة من أنّ تدخين الشيشة خطير جدا”.