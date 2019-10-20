كتاب “المبشرون العشرة بالشعر”.. فخار زمان شعراء ولاية تبسة

تناول الكاتب المتخصص في التراث والشعر الشعبي محمد الزين ربيعي جزء من حياة عشرة من كبار شعراء تبسة الشعبيين.

هؤولاء الشعراء الذين أبدعوا في صناعة الكلمة الموزونة وعبروا بحكمة من خلال الشعر الشعبي الذي تشتهر به منطقة بئرالعاتر جنوب ولاية تبسة لا سيما عرش أولاد سيدي عبيد.

وقد تناول الكاتب أيضا بعضا من أشعارهم في كتابه الرابع الذي يندرج في سلسلة شعراء من مدينتي بئرالعاتر و هو الثاني في هذه السلسة تحت عنوان : “العشرة المبشَّرون بالشعر – فخار زمان “.

الكتاب في 128 صفحة لدار النشر “ادليس بلزمة” بباتنة وقدم له أربعة من كبار الدكاترة بالجامعات الجزائرية، جامعة الجزائر 3و الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسطينة والشيخ العربي التبسي بتبسة.

كما خصص الكاتب صفحة ختامية بعنوان وختامها مسك أسندت كتابتها لإمامين مبدعين بالمنطقة ووضعب كلمة أخيرة على الغلاف الكاتبة حمامة العمّاري.

ويُعَـدُّ هذا الكتاب مرجعا متفردا في الشعر الشعبي وهو أول مؤلف يسلط الضوء على شعراء ولدوا وعاشوا بين 1800 و2005 .

وينتظر أن يكون الكتاب سندا ودعما للطلبة والباحثين في مجال الشعر الشعبي بولاية تبسة.

يذكر أن الكاتب سبق وأن تناول المطربة الكبيرة الراحلة بڨار حدة في كتاب بعنوان الصوت المتفرد ضمن منشورات وزارة الثقافة سنة 2007.

ثم جمع 23 شاعرا فصيحا من مدينته في كتاب بعنوان شعراء من مدينتي سنة 2011.

كما أنه أعدَّ وأنتج و نشّط حصة إذاعية تراثية شعرية شعبية بعنوان “فخار زمان” وله حضور كبير في مجال التراث والشعر البدوي والملحون.

الكتاب سيكون حاضرا في جناح دار “ادليس بلزمة” للنشر والتوزيع بالمعرض الدولي للكتاب سيلا 2019 مع البيع بالتوقيع في الاسبوع الثاني من المعرض.