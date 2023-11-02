كتاب “باب الوادي” لأحمد طيباوي أفضل كتاب عربي

توج الروائي الجزائري أحمد طيباوي بجائزة “أفضل كتاب عربي في مجال الرواية” عن روايته “باب الوادي”. وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتسلم طيباوي جائزة “أفضل كتاب عربي في مجال الرواية” نظير “تميز عمله الأدبي” الصادر في 2023 عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

ويقدم الكاتب في عمله المتوج تفاصيل قصة إنسانية بطلها رجل ينطلق في رحلة بحث عن والده. ومنه يطرح تساؤلات عن الذات ومكانة الفرد في وطن يعيش تغييرات متتالية. وقد استعمل لغة شاعرية تلامس أحاسيس الفرد وتصف دواخله. بحيث يستطيع أن يكشف مساعي البطل في الوصول إلى إجابات لأسئلة فرضتها الرحلة الإنسانية التي يخوضها.

وصدرت لطيباوي أربع روايات من بينها “اختفاء السيد لا أحد” التي نال بهاجائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2021. و”موت ناعم”التي توجت بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان في 2014.

وتم بالمناسبة تتويج العديد من الكتاب بمختلف فروع جوائز معرض الشارقة، على غرار “جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي”. و”جائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي”، بالإضافة ل “جائزة الشارقة لتكريم دور النشر”.