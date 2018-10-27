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كتاب “تاريخ الأندلس” إصدار مشترك بين الجزائر وإسبانيا

فن وثقافة
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كتاب “تاريخ الأندلس” إصدار مشترك بين الجزائر وإسبانيا
بقلم حكيم ش

يعكف مختبر تاريخ الجزائر لجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة ” مع المجلس الأعلى للأبحاث العلمية بغرناطة الإسبانية، على إنجاز دراسة مشتركة حول كتاب ” تاريخ الأندلس”.

و سيقوم بتحقيق ودارسة هذا المؤلف القديم، الأستاذان عبد القادر بوباية مدير مختبر تاريخ الجزائر التابع لقسم التاريخ و علم الآثار بجامعة وهران 1.

ولويس مولينا من المجلس الأعلى للأبحاث العلمية بغرناطة من جانب إسبانيا.

وسيكون  ” تاريخ الأندلس” لمؤلف مجهول، والذي يتحدث عن جغرافية و تاريخ الأندلس جاهزا للطبع في 2019، وسيقوم المختبر بنشر هذا العمل المشترك.


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