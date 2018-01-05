كتاب جديد يفضح إتفاق ترامب مع روسيا للوصول للحكم

صدر اليوم كتاب “نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض” للكاتب مايكل وولف، والذي يحمل 200 مقابلة لشخصيات قريبة من الرئيس الأمريكي،

الكتاب حمل في طياته العديد من الفضائح لترامب وعائلته،

كما روى الكاتب بالتفصيل كيفية وصول الرئيس الأمريكي لسدة الحكم عن طريق مساعدة روسية.

وصفها الكاتب بخيانة ترامب العظمى لأمريكا.

حيث اتهم المستشار السابق لترامب خلال شهداته نجل الرئيس دونالد ترامب بـ “الخيانة”.

على خلفية اللقاء الذي جمع إبن ترامب ومحامية روسية، للإطاحة بهيلاري كلينتون منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ويقول الصحفي مايكل وولف، نقلا عن مستشار ترامب: “في غضون ساعة، ووفقا لستيف بانون،

تحول ترامب من شخص محتار إلى شخص لا يصدق ثم إلى منتصر مرعب،

وفجأة تحول شخص يعتقد أنه يستحق الفوز وقادر تماما أن يكون رئيسا للولايات المتحدة”.

وأوضح الكاتب،أن ترامب كان غاضبا جدا خلال تنصيبه لأنّ كبار النجوم لم يحضروا مراسيم تنصيبه.

وحسب المقربين منه فقد كان الشعور بالغضب يعلو محياه، كما أظهر استياءه بشكل كبير أمام الجميع حيث كان وجهه عابسا.

وفي تصريح آخر أكد ستيف بانون أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يعرف من هو رئيس مجلس النواب السابق جون باينر،

وبأنه يأكل وجبات ماكدونالدز لاعتقاده بأنها آمنة.

ونفي البيت الأبيض بشدة الروايات الواردة في كتاب وولف.

وتحدثت المتحدثة الإعلامية في البيت الأبيض، سارة ساندرز، عن الكتاب خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء،

واصفة إياه بأنه “مليء بالروايات الكاذبة والمضللة من أفراد لا يستطيعون الوصول إلى البيت الأبيض.”