كتاب عالميون في جناح الولايات المتحدة بـسيلا 2018

تشارك سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر في معرض الكتاب بالجزائر سيلا 2018 بجناح بالرواق المركزي في قصر المعارض.

وتعرض السفارة برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة، كما دعت السفارة هذا العام أربع كتاب أمريكيين بارزين.

ومن بين الكتاب، الكاتب أوزودينما أويالا، كاتب حاصل على عدة جوائز، صانع أفلام وطبيب، مدير مركز إفريقيا بنيو يورك.

يروج أوزودينما لسرد جديد حول إفريقيا ومهاجريها من خلال التركيز على الثقافة، السياسة والأعمال.

يعتبر أوزودينما احد المؤسسين لمجلة فانتشورز أفريكا Ventures Africa، المتخصصة في مجالات الأعمال، السياسة، ومساحات الثقافة والإبداع بإفريقيا.

والكاتبة تايي سيلاسي، خريجة جامعة أوكسفورد ويال، صاحبة واحدة من الروايات الأفضل مبيعا “Ghana Must Go” على غانا أن ترحل.

رشحت سيلاسي كواحدة من أفضل 20 كاتبا شابا بريطانيا، وفق لمجلة غرانتا.

تعيد سيلالي تشكيل الرواية الإفريقية من خلال اكتشاتفها أهمية الأصل و الأقارب في تكوين الهوية.

والكاتب ماثيو كونيللي، المتخصص في التاريخ الدولي، تحصل على إجازة من جامعة كولمبيا بالإضافة إلى شهادة دكتوراه من جامعة يال.

من مؤلفاته “ثورة دبلوماسية: حرب التحرير الجزائرية وأصول فترة مابعد الحرب الباردة”.

بالإضافة إلى سوء فهم قاتل: الصراع من أجل السيطرة على تعداد السكان.

واخيرا الكاتب إيمانويل بوندزيكي دونغالا، الكيميائي، كاتب قصص قصيرة، روائي وكاتب مسرحي.

تحصلت روايته نار الأصول “the Fires of Origines” على جائزة إفريقيا السوداء الكبرى بالإضافة إلى الجائزة الكبرى للمؤسسة الفرنسية.

كما اختارت صحيفة لوس أنجيليس تايمز روايته جوني الكلب المجنون “Jhonny Mad Dog” كواحدة من أفضل روايات السنة.

ويتضمن برنامج الجناح الأمريكي نواد للقراءة بالإضافة إلى نشاطات شبابية.

فرض لتعلم اللغة الإنجليزية، نقاشات حول الثقافة الأمريكية، بالإضافة إلى عروض عن برامج التبادل الحكومية.

الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، القضايا القنصلية، جهود الحكومة الأمريكية من أجل رفع التبادل التجاري مع الجزائر.