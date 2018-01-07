كشف مايكل وولف، مؤلف كتاب الذي فضح الرئيس ترامب، أن مضمون الكتاب سيضع حدا لبقاء ترامب في المنصب.

وأضاف مايكل لراديو هيئة الإذاعة البريطانية” بي بي سي” أن كتابة “نار وغضب داخل البيت الأبيض”، أفاد أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة.

وأكد المؤلف، أن ترامب لا يستطيع أداء مهمته وهذا ما يؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاء هذه الرئاسة.

للإشارة، ندد دونالد ترامب بالكتاب ووصفه بأنه مليئ بالكذب، ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي

وأن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة 2016 وأن مساعديه يسخرون من قدراته.