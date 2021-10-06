كتاب “ما قاله الفرنسيون لي” يكشف حقائق مثيرة عن الرئيس الفرنسي ماكرون

كشف إصدار جديد للكاتب والإعلامي الفرنسي “سيريل حنونة”، حقائق مثيرة عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال سيريل حنونة صاحب كتاب “ما قاله الفرنسيون لي” عند سؤاله عن قربه من إيمانويل ماكرون. “أتحدث إلى بوبا أكثر مما أتحدث مع إيمانويل ماكرون، هذا مؤكد. التقيت بالرئيس مرتين بالصدفة. الأولى لتقديم ميدالية والثانية على الهواء. لديه أشخاص جادون للغاية. بالنسبة لي، ماكرون يحاول رسم خريطة فرنسا. ويهتم كثيرا لما يقال عنه. حتى أنه سألني عن رأيي فيما يقوم به. وتوجه إلى صحفي آخر وطلب منه نفس الشيء”.

ولم يقدم الكاتب مزيدا من التفاصيل عن لقاءه مع الرئيس الفرنسي حتى يشوق متابعيه لاقتنائه.

وعند سؤاله عن علاقته بأعلى مستويات السلطة، أجاب “لا، أنا لا أهمس في أذن إيمانويل ماكرون. صحيح أنني أتحدث بشكل جيد مع جان لوك ميلينشون، وكزافييه بيرتراند، وأتحدث مع إيمانويل ماكرون. لقد سألني يومًا، عن الحجر الصحي وضرورة الامتثال للقواعد. ودعاني للتحدث عن ذلك على الهواء مباشرة”.