كتاب مدرسي الكتروني للاستغناء عن الورقي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أن مصالحه تدرس إمكانية إدخال كتاب إلكتروني في المنظومة التربوية.

وأوضح الوزير، أن القرار يدخل بإطار تعليمات الوزير الأول، والذي يهدف إلى الاستغناء عن الكتاب الورقي الذي يثقل حقيبة التلميذ.

وأضاف دحمون، من خنشلة، أنه سيتم إعطاء أهمية كبرى لمادة التربية البدنية وجعلها أساسية بالبرنامج التعليمي بالطور الإبتدائي.

ووضع الوزير، اليوم الثلاثاء، حيّز الخدمة المدرسة الابتدائية المجاهد المتوفى صياد بلقاسم.

كما استمع دحمون، لعرض حول المؤسسات التعليمية التي أنشئت خلال الدخول المدرسي2019/2020.

وكرم الوزير، عائلة المجاهد المتوفي صياد بلقاسم.