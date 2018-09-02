كتب جديدة لتلاميذ الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط

الوزارة قامت بتصحيح الأخطاء الموجودة في كتب الثانية والثالثة متوسط

توزيع الكتب الجديدة خلال الموسم الدراسي 2019-2020

كشف مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إبراهيم عطوي، أن الوزارة الوصية قامت بإعداد كتب جديدة خاصة بالسنتين الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، ولن يتم توزيعها على التلاميذ هذا الموسم الدراسي، لتكون جاهزة للتوزيع السنة القادمة 2019/2020.

وقال عطوي إنه تم تصحيح الأخطاء التي عرفتها كتب الجيل الثاني الخاصة بالسنتين الثانية والثالثة ثانوي، حيث يتعلق الأمر بكتب التاريخ والجعرافيا والفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط، والجعرافيا والفرنسية والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط، حيث سيتم توزيع الكتب هذا الموسم الدراسي.

كما كشف المتحدث أن الكتب التي كانت فيها أخطاء تم تنقيحها وتحسينها وطبعت في إصدار جديد.

مشيرا إلى أن هذه الكتب وزعت في أزيد من 28 ألف مؤسسة تربوية، منذ 31 ماي الماضي.

للتذكير، كانت لجنة القراءة المختصة في مراقبة الكتب الجديدة الموجهة لتلاميذ السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط قررت الغاء سبعة كتب كاملة، خلال السنة الماضية.

ومن أجل سد نقص الكتب الملغاة قررت وزارة التربية الوطنية الاستعانة بالكتب القديمة، ويتعلق الأمر بكتب الرياضيات واللغة العربية والجغرافيا والعلوم بالنسبة للسنة الثانية متوسط، وكتاب اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية بالنسبة للسنة الثالثة متوسط.

وقد أرجعت آنذاك وزيرة التربية، نورية بن غبريت، سبب الإلغاء إلى أن محتوى بعض هذه الكتب أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه، مما تطلب عدم إدراجها هذه السنة.