كتب شيعية تروّج للإسلام بـ7 أركان في صالون الكتاب

مصالح الجمارك أفشلت مخططا لترويج كتب تتلاعب بعقيدة الجزائريين

الكتب صادرة عن دار نشر لبنانية وكاتبها يدعى «محمد شحرور»

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المعرض الدولي للكتاب من إفشال عملية بيع لكتب صادرة عن دور نشر شيعية تروج لمعتقدات خاطئة وتتلاعب بمعتقدات الجزائريين.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر بالجمارك الجزائرية، فإن فرقة مختصة للجمارك قد تمكنت مساء أمس، في عملية مداهمة فجائية تمت بناءً على معلومات دقيقة، من إحباط تسويق كتب شيعية صادرة عن دار نشر لبنانية المسماة بـ«دار الساقي»، حيث تم حجز الكتاب المسمى بالإسلام والإيمان الذي يقول إن أركان الإسلام سبعة بالإضافة إلى الشورى والجهاد.

وأكد ذات المصدر بأن هذه الكتب كتّابها ينتمون للمذهب الشيعي، حاول أصحابها ترويجها وبيعها في الجزائر من أجل التلاعب والتشويش على عقيدة الجزائريين.

وأكد ذات المصدر بأن ذات الكتب التي تم حجزها كانت معروضة في جناح دار القصبة، على غرار كتاب القراءة المعاصرة، أسس تشريع الأحوال الشخصية، الإسلام والإنسان، القصص القرآنية، دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم، كلها لكاتبها المدعو محمد شحرور صادرة عن دار النشر اللبنانية دار الساقي.