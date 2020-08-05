كتفي.. وحدة الانعاش بمستشفى الرويبة تعاني من قلة استيعاب المرضى

قال كتفي عبد الباسط، رئيس وحدة كوفيد بمستشفى الرويبة أن وحدة الإنعاش تعاني بعض المشاكل تتعلق أساسا بنقص قدرتها على استيعاب عدد المرضى.

وأوضح كتفي عبد الباسط، اليوم الاربعاء، أن المستشفى من قلة الإمكانيات المادية والبشرية.

وأشار المتحدث إلى أن التفكير الطبي حيال الوباء يختلف عن تفكير الدولة الذي يراعي جوانب أخرى غير الجانب الطبي.

وأكد من جهة اخرى، كتفي أن التفكير الطبي يميل إلى ضرورة فرض الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء وربما التحكم فيه والسيطرة عليه، لكن أخذا بعين الإعتبار الجوانب الإقتصادية والإجتماعية فسيكون هذا الحجر الشامل شبه مستحيل.

لذلك فالمهم الذهاب للرفع التدريجي والحذر مع محاولة التحكم في قدرات وامكانيات مستشفياتنا.

وفي هذا الإطار اعترف رئيس وحدة كوفيد بمستشفى الرويبة أن وحدة الإنعاش بالمستشفى تعاني بعض المشاكل تتعلق أساسا بنقص قدرتها على اسيعاب عدد المرضى لقلة الإمكانيات المادية والبشرية