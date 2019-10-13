كتلة الأحرار تدعو بدوي لتأجيل إحالة مشروع قانون المحروقات للبرلمان

دعت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة لإرجاء إحالة مشروع قانون المحروقات، إلى البرلمان، وتأجيله.

وقالت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، في بيان لها، إنه نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، وبسبب الاحتجاجات المسجلة اليوم، فإنها تدعو لتأجيل عرض مشروع القانون على البرلمان.

وقالت مجموعة كتلة الأحرار إنها تعلن بأن مشروع القانون لم تتم إحالته بعد إلى البرلمان، وعليه فإنها تدعو الوزير الأول نور الدين بدوي لتأجيل ذلك.

وشددت كتلة الأحرار على أنها تسعى دائما لتكون في خندق واحد مع الشعب.