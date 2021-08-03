كتلة الأفافاس تدعو الوزير الأول لتسهيل إستيراد مكثفات الأكسجين

وجه أعضاء مجلس الأمة لجبهة القوى الإشتراكية، مراسلة مستعجلة إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لتسهيل اجراءات إدخال مكثفات الأكسجين والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19 .

وجاء في المراسلة: “نحن أعضاء مجلس الأمة لجبهة القوى الاشتراكية الموقعون أدناه، نتابع بقلق كبير تدهور الأوضاع الصحية والتطورات الأخيرة التي تعرفها غالبية ولايات الوطن بسبب إنتشار فيروس كوفيد 19 والتي كشفت عن ارتفاع كبير في حالات الإصابات وحالات الوفيات بسبب النقص الفادح في الأكسجين الصحي، والمستلزمات الضرورية للانعاش والكثير من المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

وأضاف أعضاء كتلة الأفافاس: “إننا نحاول جاهدين على الصعيد الوطني والمحلي مع المنتخبين في المجالس المحلية ومع الحركة الجمعوية والمتعاملين الاقتصاديين والخيرين في داخل الوطن وخارجه من أجل التكفل بالمرضى والمساهمة في عمليات التضامن الوطني”.

وأشارت المراسلة، إلى إن هذه الهبات التضامنية بينت مرة أخرى روح التآزر والتعاون والتكافل والمسؤولية التي يتحلى بها الجزائريين والجزائريات في كافة مناطق الوطن وفي المهجر، والذين تحركوا بشكل جماعي وكشخص واحد من أجل مساعدة السلك الطبي وشبه الطبي ومساعدة المرضى وعائلاتهم الذين يواجهون الوباء تحت ضغط وقلق غير مسبوقين.

وأكد أعضاء الجبهة، إن اللحظة اليوم تستلزم روح المسؤولية و تجند كافة الطاقات الحية في المجتمع لمواجهة ومجابهة هذا الوباء ولإنقاذ أرواح المواطنين.

ودعا أعضاء مجلس الأمة لجبهة القوى الإشتراكية، الوزير الأول، وبشكل استعجالي وفوري لإتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة من أجل رفع القيود البيرقراطية وتسهيل ومرافقة عمليات التعاون التضامن والتآزر التي أطلقها الجزائريون في مختلف مناطق الوطن وجاليتنا في الخارج، والمتمثلة في التدخل لدى وزارات المالية التجارة والصناعة الصيدلانية بغية تسهيل الاجراءات القانونية والادارية الخاصة باستيراد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج وتوليد الأكسجين ووسائل الانعاش وغيرها من المستلزمات الضرورية.