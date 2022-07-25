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قناة النهار

كتلة هوائية جد حارة إلى غاية يوم الخميس

بقلم قناة النهار
كتلة هوائية جد حارة إلى غاية يوم الخميس
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كتلة هوائية جد حارة إلى غاية يوم الخميس

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رابط دائم : https://nhar.tv/66ERn
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