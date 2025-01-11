كتلة هوائية شديدة البرودة.. ثلوج وأمطار بداية من ليلة اليوم

سيصل إضطراب جوي نشيط مرفوق بكتلة هوائية شديدة البرودة مع أمطار معتبرة متبوعة بتساقط البرد وثلوج على المرتفعات الشمالية، بداية من مساء اليوم السبت.

وستعرف المرتفعات الشمالية، خـاصة الوسطى والشرقية، تساقط الثلوج، على المرتفعات التي يتراوح علوها من 800 متر إلى 1000 متر.

هذا وأعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له اليوم السبت، عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 أو 1000 متر بعدد من ولايات وسط وشرق البلاد، بداية من مساء يوم غد الأحد.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي”، ولايات تيزي وزو، والبويرة، وبجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف. حيث من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 15 و25 سم.

وسيبدأ تساقط الثلوج، يوم غد الأحد على الساعة التاسعة مساء، ليستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة صباحا.

كما يرتقب تساقط الثلوج على كل من ولايات تيسمسيلت، وعين الدفلى، والبليدة، والمدية، والجلفة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وتبسة، وأم البواقي، خنشلة وباتنة. بداية من يوم غد الأحد على الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السادسة صباحا. ومن المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم.

أمطار رعدية جد معتبرة على عدة ولايات إبتداء من مساء اليوم

وستشهد عدة ولايات من الوطن تساقط أمطار تكون في بعض الأحيان رعدية و مصحوبة محليا بحبات من البرد ورياح رعدية. وذلك ابتداء من مساء اليوم السبت.

وحسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي”، ستخص الأمطار كل من ولايات بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة والطارف.

ومن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المرتقب تساقطها على هذه الولايات ما بين 30 و 50 ملم. وقد تصل أو تتجاوز 70 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة 23 سا من مساء اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة 15 سا من يوم الاثنين على الأقل.

كما ستخص النشرية ولايات عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، البويرة، المدية، برج بوعريرج، سطيف، ميلة، قسنطينة وسوق أهراس.

والتي ستتساقط الأمطار بها ابتداء من يوم الاثنين على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا. وذلك بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم.