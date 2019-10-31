كتيبة الدرك بالسانية وهران تطيح بشبكة إجرامية لتزوير وترويج العملة الوطنية

تمكنت عناصر كتيبة السانيا بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير و ترويج العملة الوطنية.

وتم خلال العملية حجز 3 ملايير سنتيم مزورة من فئتي الف والفي دينار جزائري.

العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر تمت من خلال استغلال معلومات تفيد بمحاولة جماعة إجرامية تطرح أموال للتداول بالسوق الوطنية.

أين تم تكثيف التحريات مع وضع خطة محكمة التنفيذ بالتنسيق مع افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليليس.

وأسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 53 سنة فيما تم حجز مبلغ مالي جد معتبر مزور من العملة الوطنية يقدر ب 03 ملايير سنتيم من فئتي (2000 و 1000 دج).

ومكنت العملية من إسترجاع سيارة سياحية من نوع بيجو كانت تستعمل في التنقل من طرف افراد الشبكة بالإضافة الى حجز عتاد واجهزة مستعملة في عملية التزوير .