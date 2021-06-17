كتيبة “بوقرة” تُدشن ملعب وهران الجديد بخماسية ضد المُنتخب الليبيري

دشن المُنتخب الوطني للاعبين المحليين الملعب الأولمبي الجديد لوهران بتحقيق انتصار كبير ضد المُنتخب الليبيري الأول، وذلك في مباراة ودية تحضيرية انتهت بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

لاعب المُنتخب الليبيري سجل هدفا تاريخيا بملعب وهران الأولمبي الجديد، حيث أصبح دورلاي أول من يُسجل على هذا الملعب الذي تم افتتاحه بصفة رسمية سهرة اليوم الخميس، هدف المُنتخب الليبيري جاء في الدقيقة ال24 بطريقة غاية في الروعة.

لاعب فريق وفاق سطيف محمد الأمين عمورة دخل التاريخ أين أصبح أول لاعب جزائري يُسجل في ملعب وهران الجديد وكذا أول لاعب يُسجل رباعية كاملة فوق أرضية هذا الصرح المعماري المُتميز.

رباعية اللاعب الشاب جاءت في الدقيقتين ال39 وال41 على التوالي من الشوط الأول والدقيقة الثانية من الشوط الثاني قبل أن يُضيف الهدف الرابع في الدقيقة ال68 بينما سجل هداف البطولة بلال مسعودي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة ال84.