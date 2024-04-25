كحصيلة أولية.. 12 جريحا في إنفجار للغاز بالمالحة في العاصمة 

اصيب 12 شخصا كحصيلة أولية إثر إنفجار للغاز بعمارة سكنية ببلدية جسر قسنطينة، دائرة بئرمرادرايس، ولاية الجزائر.

وحسب مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 20 سا و18 دقيقة، من اجل حادث انفجار غاز متبوع بحريق على مستوى الطابق الارضي لعمارة تتكون من R+5 بحي 700 مسكن المالحة بلدية جسر قسنطينة.

وخلف الحادث اصابة 12 شخص منهم 3 نقلوا الى المستشفى و9 تم اسعافهم في عين المكان.

وأضاف البيان أنه تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره الى باقي الطوابق

وأكدت ذات المصالح أنها سخرت لهذا التدخل 3 شاحنات اطفاء و5 سيارات اسعاف، شاحنة السلم الميكانيكي.