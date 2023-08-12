كحصيلة اولية.. إصابة 33 شخصا في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة في سيدي عيش ببجاية

أصيب 33 شحصا كصيلة اولية إثر حادث مروروقع اليوم على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمخرج النفق اتجاه الجزائر بلدية ودائرة سيدي عيش بولاية بجاية.

وأفادت مصالح الحماية المددنية ان الحادث وقع في حدود الساعة 17سا و20د وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية ببلدية ودائرة سيدي عيش.

وووفقا لذات المصدر فإن الحادث خلف اصابة 33 شخص بينهم 4 إصابات خطيرة. حالة كحصيلة أولية والعملية متواصلة . حيث تم نقلهم إلى مستشفى سيدي عيش وأميزور.