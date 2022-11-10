كداد:”بتظافر جهود الجميع سنبقي على كأس إفريقيا بالجزائر”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدافع المنتخب المحلي، شعيب كداد، عن جاهزية المنتخب المحلي، لخوض غمار كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر في 2023.
وصرح كداد اليوم لقناة النهار:”سنخوض تربصا بالإمارات تتخلله ثلاث مواجهات ضد منتخبات في المستوى وهي سيراليون، سوريا والكويت”.
وأضاف مدافع السياربي:”في كل تربص نتعلم الكثير من الأشياء مع الناخب بوقرة، ونعمل على التطور لكي نكون في مستوى التطلعات في شان 2023″.
كما تابع المتحدث:”نملك العديد من اللاعبين الجيدين في البطولة الوطنية، رغم استخفاف البعض بمستوى البطولة المحلية، ولاعبينا بإمكانهم الاحتراف في كل الدوريات”.
وأكد اللاعب شعيب كداد:”أنا أعمل للتواجد أساسي في المنتخب، والوصول للمنتخب الأول، وبتظافر الجهود سنبقي على كأس إفريقيا بالجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/6Qpyk