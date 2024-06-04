كداد: “أعرف 50 % من اللاعبين وسأعمل لتشريف ثقة بيتكوفيتش”
بقلم محمد لمين صحراوي
كشف مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد، المتواجد لأول مرة في تربص الخضر، بأنه لم يجد صعوبات كبيرة في اندماجه مع التشكيلة الوطنية.
وقال كداد في هذا الصدد: “تقريبا 50% من اللاعبين المتواجدون هنا، أعرفهم سواء لعبوا معي أو ضدي، وحتى الآخرين سهلوا علي الأمور”.
مضيفا في تصريحات خص بها قناة “الفاف” من تربص سيدي موسى: “نحن عائلة واحدة، ونعمل بجد لهدف واحد. وهو التأهل إلى كأس العالم”.
وفي المقابل، أكد كداد، بأن وصوله إلى المنتخب توفيق من الله. وختم: “فرحت كثيرا بوصول دعوة من المنتخب الأول.. أشكر المدرب وكل الطاقم الفني، وسأعمل وأضاعف المجهودات، حتى أكون عند حسن الظن”.
رابط دائم : https://nhar.tv/naWF2