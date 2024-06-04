كداد: “أملك خبرة إفريقية وجاهز إن احتاجني بيتكوفيتش”

أكد مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد، جاهزيته لمساعدة المنتخب الوطني، بخبرته التي اكتسبها رفقة ناديه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتلقى كداد، أول استدعاء من المنتخب الأول، بمناسبة تربص جوان الجاري، تحسبا لمواجهتي، غينيا وأوغندا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال كداد: “ألعب موسمي السادس في شباب بلوزداد، وتوجت بـ 6 ألقاب وسنلعب نهائي الكأس، وكسبت خبرة في المشاركات الإفريقية في كل موسم”.

ليضيف في تصريحات خص بها اليوم الثلاثاء، القناة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم: “أملك خبرة صغيرة إفريقية، سأسعى لتطويرها حتى أكون في المستوى”.

وبخصوص جاهزيته للمشاركة في لقاءي غينيا وأوغندا. ردّ كداد: “بالطبع أنا جاهز لما لا؟ على كل حال سواء شاركت أو لا، يبقى الأهم تحقيق نتيجة ايجابية، وأتمنى الحصول على فرصتي، وسأؤكد في الميدان”.

كما وجه كداد تحية لأنصار الخضر والشعب الجزائري، الذي يتنفس - حسبه – كرة القدم. وختم: “نحن هنا من أجل العمل وإسعادهم، حتى يكونون فخورين بالمنتخب”.