كداد :”أنا مع منح الملاعب الجديدة لفرق البطولة الوطنية”

انظم مدافع شعيب كداد إلى قائمة اللاعبين المطالبين بمنح الملاعب الجديدة للأندية الناشطة في البطولة الوطنية للاستفادة منها.

وقال شعيب كداد في تصريح للصفحة الرسمية للفريق قبل التنقل إلى مصر “أكّدنا في الشان، أن اللاعب المحلي عندما يملك الإمكانيات يستطيع التنافس على المستوى العالي”.

وأضاف كداد “الملاعب الكبيرة التي أنشأت، إن شاء الله ستكون متاحة للفرق لكي نتابع مباريات أفضل في البطولة الوطنية”.

يذكر. ان مدافع شباب بلوزداد كان أحد ركائز تشكيلة المنتخب الوطني في الشان، أين لعب أغلب المباريات و تالق بشكل لافت للإنتباه.

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