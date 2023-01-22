كداد: “الخطة التي اعتمدناها أمام موزمبيق كانت جد مناسبة لنا”

عبّر مدافع المنتخب المحلي شعيب كداد، عن سعادته بفوزهم على موزمبيق، وضمانهم التأهل لربع نهائي الشان.

وصرح كداد، لتلفزيون “النهار”، عقب مباراة الموزمبيق: “أشكر كل زملائي على المجهود الذي بذلوه أمام موزمبيق”.

كما أضاف: “الحمد لله حققنا هدفنا الأول في التأهل، سنأخذ قصطا من الراحة قبل التحضير لمباراة الربع نهائي”.

وتابع شعيب كداد: “الخطة التي اعتمدناها في آخر مبارتين كانت جد مناسبة بالنسبة لنا، واتمنى أن نكون جاهزين في الربع نهائي من أجل تحقيق التأهل”.