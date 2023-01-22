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الرياضة

كداد: “الخطة التي اعتمدناها أمام موزمبيق كانت جد مناسبة لنا”

بقلم كريم تيغرمت
كداد: “الخطة التي اعتمدناها أمام موزمبيق كانت جد مناسبة لنا”
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عبّر مدافع المنتخب المحلي شعيب كداد، عن سعادته بفوزهم على موزمبيق، وضمانهم التأهل لربع نهائي الشان.

وصرح كداد، لتلفزيون “النهار”، عقب مباراة الموزمبيق: “أشكر كل زملائي على المجهود الذي بذلوه أمام موزمبيق”.

كما أضاف: “الحمد لله حققنا هدفنا الأول في التأهل، سنأخذ قصطا من الراحة قبل التحضير لمباراة الربع نهائي”.

وتابع شعيب كداد: “الخطة التي اعتمدناها في آخر مبارتين كانت جد مناسبة بالنسبة لنا، واتمنى أن نكون جاهزين في الربع نهائي من أجل تحقيق التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3sNme
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