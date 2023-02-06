كداد: “تجربة الشان منحتنا خبرة إضافية قبل دور مجموعات رابطة الأبطال”

أكد لاعب شباب بلوزداد شعيب كداد، عزمه وزملائه لبلوغ ربع نهائي رابطة الأبطال، بالاعتماد على الخبرة التي اكتسبوها في الشان.

وصرح كداد للصفحة الرسمية للفريق: “سأكون حاضرا في مباراتنا المقبلة أمام الزمالك المصري لمساعدة زملائي”.

كما أضاف: “تجربتي رفقة بقية زملائي في بطولة الشان زادة من خبرتنا، ما يسمح لنا بخوض دور مجموعات رابطة الأبطال بقوة”.

تابع شعيب كداد: “نطمح لتشريف الألوان الوطنية، وفريق شباب بلوزداد، من خلال تجاوز دور المجموعات، وبلوغ الدور الربع نهائي”.