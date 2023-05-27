كداد :”سعداء بالتأهل ونستهدف التتويج بالكأس التاسعة”

أبدى شعيب كداد مدافع شباب بلوزداد سعادته الكبيرة إثر قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمام نجم مقرة و التأهل إلى نهائي كأس الجمهورية.

وقال شعيب كداد في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “بصراحة لعبنا أمام فريق أعطى ما كل ما لديه، من مجهود لكن من جانبنا عرفنا كيفية تسيير أمور المباراة”.

وأضاف مدافع شباب بلوزداد عن النهائي المرتقب أمام أولمبي الشلف “سنحضر للنهائي بكل أريحية بحكم أننا نملك الوقت الكاف، كما سنحضر لمباريات البطولة”.

وختم مدافع المنتخب الأولمبي “النهائي سيكون كبير أمام اولمبي الشلف، الذي يملك هو الآخر تقاليد في المنافسة، ورغم ذلك سنستهدف الكأس التاسعة لنا”.

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