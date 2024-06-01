كداد :”سعيد جدا و مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقي”

أبدى المدافع شعيب كداد، سعادته الكبيرة للعودة إلى المركز التقني سيدي موسى بمناسبة استدعائه لحضور تربص الخضر.

وقال شعيب كداد في تصريح لموقع “الفاف” اليوم السبت “سعيد جدا بالعودة إلى المركز التقني، سأعمل سأكون عند حسن ضن الجميع و الملقاة على عاتقي”.

كما أضاف مدافع شباب بلوزداد “أشكر الناخب بيتكوفيتش على الدعوة”.

وحقق كداد حلمه، بارتداء القميص الوطني، بعدما فشل في تحقيق ذلك في عهد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.