كداد: “مباراتنا ضد المولودية كانت كبيرة والأهم هو التأهل”

وصف لاعب شباب بلوزداد، شعيب كداد، مباراتهم أمام مولودية الجزائر، لحساب كأس الجزائر، بالكبيرة، مؤكدا بأن الأهم بالنسبة لهم هو ضمان التأهل.

وصرح كداد، عقب هذا التأهل: “عانينا نوعا ما في الدقائق الأخيرة بسبب النقص العددي، وكنا مجبرين على التراجع للدفاع”.

كما أضاف: “حافظنا على تركيزنا إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الإظافي، والأهم بالنسبة لنا هو التأهل”.

وتابع اللاعب شعيب كداد: “المباراة كانت كبيرة، وأتمنى أن يكون الجمهور قد استمع بها”.