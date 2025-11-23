كداد: “نحترم خيارات بوقرة ونتمنى تتويج منتخبنا بكأس العرب”

تحدث مدافع نادي شباب بلوزداد، شعيب كداد، عن خيارات مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، الخاصة ببطولة كأس العرب، متمنيا له ولأشباله التوفيق.

وصرّح كدادا، في هذا الخصوص: “قائمة المنتخب الوطني للمحليين، يعود فيها الخيار للناخب بوقرة، وعلينا احترام خياراته”.

كما أضاف مدافع شباب بلوزداد: “نحن من جهتنا علينا تشجيع المنتخب الوطني، ولما لا تتويجهم مجددا بكأس العرب”.

وجاءت هذه التصريحات من شعيب كدادا، عقب فوزه رفقة ناديه شباب بلوزداد، أمس السبت، ضد نادي سينغيدا بلاك ستارز، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.