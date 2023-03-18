كداد: “نرحب بأي منافس في ربع نهائي رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد، عن تأهل فريقه لربع نهائي رابطة الأبطال، ومنافسهم المرتقب في هذا الدور.
وصرح كداد، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كل الأندية المتأهلة للدور الربع نهائي من رابطة الأبطال، أندية كبيرة، ونرحب بأي منافس لنا”.
كما أضاف: “حاليا نحتفل بفوزنا على الزمالك، ونستمتع بنشوة التأهل، ثم سنركز على ضمان التأهل في مباراتنا المقبلة ضمن منافسة كأس الجزائر”.
وعن مواجهة الترجي التونسي، قال شعيب كداد: “سنتنقل إلى تونس لمواجهة الترجي، بهدف انهاء دور المجموعات لرابطة الأبطال في الصدارة”.
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